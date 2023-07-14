Госбюджет Азербайджана за 6 мес. исполнен с профицитом в 1,4 млрд манатов

Профицит госбюджета Азербайджана в январе-июне 2023 года по оперативным данным составил 1 млрд 416,7 млн манатов или 2,3% ВВП за отчетный период, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
Согласно оперативным данным Минфина, доходы госбюджета составили 15 млрд 480 млн манатов (рост по сравнению с январем-июнем 2022 года на 9%), расходы - 14 млрд 63,3 млн манатов (рост на 8,7%).
Номинальный объем ВВП Азербайджана за 6 месяцев составил 60 млрд 302,1 млн манатов.
Обновленный прогноз по доходам госбюджета на 2023 год составляет 33 млрд 779,5 млн манатов, расходам - 36 млрд 568,8 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2023 год прогнозируется на уровне 2 млрд 789,3 млн манатов или 2,5% ВВП.
Р.Ахмедов
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