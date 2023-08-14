Госбюджет Азербайджана за 7 мес. исполнен с профицитом в 1,1 млрд манатов

Профицит госбюджета Азербайджана в январе-июле 2023 года по оперативным данным составил 1 млрд 146,1 млн манатов или 1,6% ВВП за отчетный период, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Согласно оперативным данным Минфина, доходы госбюджета составили 18 млрд 766,6 млн манатов (рост по сравнению с январем-июлем 2022 года на 4,8%), расходы - 17 млрд 620,5 млн манатов (рост на 14,9%).

Номинальный объем ВВП Азербайджана за 7 месяцев составил 70 млрд 372,2 млн манатов.

Обновленный прогноз по доходам госбюджета на 2023 год составляет 33 млрд 779,5 млн манатов, расходам - 36 млрд 568,8 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2023 год прогнозируется на уровне 2 млрд 789,3 млн манатов или 2,5% ВВП.

Р.Ахмедов