Профицит госбюджета Азербайджана за январь-февраль превысил 1,3 млрд манатов

Профицит госбюджета Азербайджана в январе-феврале 2024 года по оперативным данным составил 1 млрд 302 млн манатов или 7% ВВП за отчетный период, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
Как сообщалось ранее, профицит госбюджета Азербайджана в январе 2024 года составил 1 млрд 742,2 млн манатов или 19,1% ВВП за отчетный период.
Согласно оперативным данным Минфина, доходы госбюджета в январе-феврале 2024 года составили 6 млрд 555 млн манатов (рост по сравнению с январем-февралем 2023г на 11,5%), расходы - 5 млрд 253 млн манатов (рост на 43,5%).
Номинальный объем ВВП Азербайджана за январь-февраль 2024 года составил 18 млрд 576,9 млн манатов.
Доходы госбюджета на 2024 год прогнозируются на уровне 34 млрд 173 млн манатов, расходы - 36 млрд 763 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2024 год прогнозируется на уровне 2 млрд 590 млн манатов или 2,2% ВВП.
Р.Ахмедов
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Эфиопии
Столтенберг заявил о стремлении НАТО развивать партнерские отношения с Молдовой, Азербайджаном, Арменией и Грузией
Премьер Азербайджана и президент Албании обсудили развитие экономического сотрудничества Баку и Тираны
Акт вандализма в отношении памятника Натаван во Франции не поддается нормальному пониманию – Алиев
Американский производитель часов Fossil меняет CEO, акции подскочили на 8,5%
Минтранспорта c 17 марта в выходные дни ограничивает въезд автомобилей на ряд улиц возле сада Хагани в Баку
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит около 1 млн манатов на капремонт дорог
Суд в США отклонил иск адвокатов Трампа о прекращении дела о незаконном хранении секретных документов
Компания Rheinmetall намерена построить на Украине четыре оружейных завода
США сообщили об уничтожении ракет и дронов на территории Йемена
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Состоялась встреча между руководством Банка Республика и Bank of New York Mellon
Яркие весенние возможности от Yelo Bank
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы