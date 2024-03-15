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Макроэкономика 15.03.2024 10:52

Профицит госбюджета Азербайджана за январь-февраль превысил 1,3 млрд манатов

Профицит госбюджета Азербайджана в январе-феврале 2024 года по оперативным данным составил 1 млрд 302 млн манатов или 7% ВВП за отчетный период, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Как сообщалось ранее, профицит госбюджета Азербайджана в январе 2024 года составил 1 млрд 742,2 млн манатов или 19,1% ВВП за отчетный период.

Согласно оперативным данным Минфина, доходы госбюджета в январе-феврале 2024 года составили 6 млрд 555 млн манатов (рост по сравнению с январем-февралем 2023г на 11,5%), расходы - 5 млрд 253 млн манатов (рост на 43,5%).

Номинальный объем ВВП Азербайджана за январь-февраль 2024 года составил 18 млрд 576,9 млн манатов.

Доходы госбюджета на 2024 год прогнозируются на уровне 34 млрд 173 млн манатов, расходы - 36 млрд 763 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2024 год прогнозируется на уровне 2 млрд 590 млн манатов или 2,2% ВВП.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГОСБЮДЖЕТ, ПРОФИЦИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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