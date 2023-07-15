Раскрываемость преступлений в Баку в I полугодии составила 88,5% - прокуратура

За первое полугодие 2023 года прокуратурой и органами внутренних дел города Баку было зарегистрировано 8552 преступления, из них раскрыто 88,5%, сообщил прокурор города Баку Эльшан Аббасов.
"В результате предпринятых с органами внутренних дел города Баку мер, в первом полугодии 2023 года были раскрыты 24 умышленных убийства и 11 покушений на умышленное убийство, а также 1 умышленного убийства, которое оставалось нераскрытым с прошлых лет", - заявил Аббасов, выступая на оперативном совещании Бакинской городской прокуратуры под руководством Генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева, посвященное первому полугодию 2023 года.
Он сообщил, что сократилось количество преступлений, связанных с доведением до самоубийства, умышленным прчинением тяжкого вреда здоровью, кражами, грабежами, бандитизмом, контрабандой, хулиганством, наркопреступлениями, а количество преступлений в экономической сфере, в том числе связанных с коррупцией, злоупотреблением служебным положением и направленных против имущества, возросло.
Было отмечено, что всего за отчетный период прокуратурой города завершены предварительные расследования по 122 уголовным делам, из них 83 направлены для рассмотрения в соответствующие суды. В целом прокуратурой города Баку по уголовным делам, по которым предварительное расследование было завершено, из 3 миллионов 139 тысяч 311 манатов материального ущерба, причиненного государству, физическим и юридическим лицам, было возвращено 1 миллион 659 тысяч 584 маната или 52,9%.
По словам Аббасова, за отчетный период повышены требования за нарушения служебной, исполнительской и трудовой дисциплины, из числа работников городской прокуратуры 6 человек привлечено к дисциплинарной ответственности, из которых одному объявлен выговор, троим - строгий выговор, одному указано на допущенные изъяны, а 1 человек был освобожден от занимаемой должности.
В.Алиев
Мишель назвал плодотворной встречу с Алиевым и Пашиняном
Завершилась встреча президента Азербайджана с главой Совета ЕС и премьером Армении
Москва готова организовать трехстороннюю встречу глав МИД РФ, Азербайджана и Армении
Власти Азербайджана в I полугодии 2023г направили около 2 млрд манатов на проекты по восстановлению Карабаха и В.Зангезура
TotalEnergies построит две ВЭС в Германии мощностью 3ГВт к 2030 году
Venture Global начнет поставки СПГ с Calcasieu Pass по контрактам только в конце 2024 года
AzerGold в августе начнет разведочные работы в Нахчыване для выявления перспективных рудных участков
Алиев дал неделю на расследование инцидента в Гедабекском районе
ФСРВП направит свыше 720 тыс. манатов на снос разрушенных жилых зданий для создания с.н.п. в Восточном Зангезуре
Премьер Израиля попал в больницу
Илон Маск заявил о лицемерии со стороны США
Грузинский премьер обвиняет Киев в попытках переключить внимание России на его страну
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Ипотека, которая осветит мечту о покупке дома – в Yelo Bank!
Сотрудники AccessBank стали победителями конкурса Фонда Развития Предпринимательства
ОАО «Norm» достигло высоких финансовых результатов в 2022 году
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС