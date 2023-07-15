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Социум 15.07.2023 16:51

Раскрываемость преступлений в Баку в I полугодии составила 88,5% - прокуратура

За первое полугодие 2023 года прокуратурой и органами внутренних дел города Баку было зарегистрировано 8552 преступления, из них раскрыто 88,5%, сообщил прокурор города Баку Эльшан Аббасов.

"В результате предпринятых с органами внутренних дел города Баку мер, в первом полугодии 2023 года были раскрыты 24 умышленных убийства и 11 покушений на умышленное убийство, а также 1 умышленного убийства, которое оставалось нераскрытым с прошлых лет", - заявил Аббасов, выступая на оперативном совещании Бакинской городской прокуратуры под руководством Генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева, посвященное первому полугодию 2023 года.

Он сообщил, что сократилось количество преступлений, связанных с доведением до самоубийства, умышленным прчинением тяжкого вреда здоровью, кражами, грабежами, бандитизмом, контрабандой, хулиганством, наркопреступлениями, а количество преступлений в экономической сфере, в том числе связанных с коррупцией, злоупотреблением служебным положением и направленных против имущества, возросло.

Было отмечено, что всего за отчетный период прокуратурой города завершены предварительные расследования по 122 уголовным делам, из них 83 направлены для рассмотрения в соответствующие суды. В целом прокуратурой города Баку по уголовным делам, по которым предварительное расследование было завершено, из 3 миллионов 139 тысяч 311 манатов материального ущерба, причиненного государству, физическим и юридическим лицам, было возвращено 1 миллион 659 тысяч 584 маната или 52,9%.

По словам Аббасова, за отчетный период повышены требования за нарушения служебной, исполнительской и трудовой дисциплины, из числа работников городской прокуратуры 6 человек привлечено к дисциплинарной ответственности, из которых одному объявлен выговор, троим - строгий выговор, одному указано на допущенные изъяны, а 1 человек был освобожден от занимаемой должности.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРОКУРАТУРА, ПРЕСТУПЛЕНИЯ, РАСКРЫВАЕМОСТЬ


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