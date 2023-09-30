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Внутренняя политика 30.09.2023 15:56

Генпрокуратура Азербайджана сообщила об аресте Давида Бабаяна

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила, что 29 сентября текущего года правоохранительными органами страны был задержан и передан следствию бывший "глава МИД и помощник президента" сепаратистского режима в Карабахе Давид Бабаян.

По информации ведомства, следствием установлено, что Бабаян, родившийся в 1973 году в Ханкенди, работавший в 2013-2023 годах на должностях "заместителя руководителя аппарата президента, помощника президента по внешнеполитическим вопросам, министра иностранных дел и помощника президента по особым поручениям" сепаратистского режима, как во время второй Карабахской войны осенью 2020 года, так и во время проводимых, в целях восстановления территориальной целостности Азербайджанской Республики и обеспечения безопасности населения, антитеррористических операций, он вместе с другими "руководящими должностными лицами" так называемого режима занимался координацией деятельности террористических группировок, в составе преступного сообщества, с целью прививания национальной вражды и ненависти.

Кроме того, были выявлены существенные подозрения в том, что Бабаян организовал преступления в связи с терроризмом на почве национальной вражды, с умышленным убийством и ранением гражданского населения. Так, 17 октября 2020 года нацеливаясь на незащищенные и гражданские районы, населенные пункты и демилитаризованные территории города Гянджа Азербайджана, применив баллистические ракеты, уничтожил большое количество гражданских лиц общеопасным способом, с особой жестокостью.

Генпрокуратура подчеркивает, что Бабаян арестован, ему предъявлены обвинениями по следующим статьям: 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, начало и ведение агрессивной войны), 32.3, 114.1 (набор наемников, их обучение, финансирование и иное материальное обеспечение, а также организация их использования в военном конфликте и военных действиях), 32.3, 116.0.1, 32.3, 116.0.6, 32.3, 116.0.7, 32.3, 116.0.8, 32.3, 116.0.9, 32.3, 116.0.10 (нарушение норм международного гуманитарного права в ходе вооруженного конфликта), 117.2 (бездействие или преступное командование в ходе вооруженного конфликта), 283.2.1, 283.2.3 (организация разжигания национальной вражды) и другим статьям УК Азербайджана.

В настоящее время Бабаян находится в СИЗО Службы Госбезопасности Азербайджана.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРОКУРАТУРА, БАБАЯН, АРЕСТ


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