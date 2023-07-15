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Дальнее зарубежье 15.07.2023 20:20

Илон Маск заявил о лицемерии со стороны США

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил о лицемерии со стороны Вашингтона, комментируя поставки США Украине кассетных боеприпасов. Об этом он сообщил в Twitter.

"Америка всегда осуждала как зло тех, кто использует кассетные бомбы. А теперь мы отправляем их для использования? Ничего хорошего из этого не выйдет. Судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие", - сказано в сообщении.

7 июля Белый дом объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. При этом советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что в Вашингтоне признали, - применение кассетных снарядов на Украине несет риски для мирного населения.

В.Алиев

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Тэги: США, МАСК, ЛИЦЕМЕРИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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