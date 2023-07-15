Илон Маск заявил о лицемерии со стороны США

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил о лицемерии со стороны Вашингтона, комментируя поставки США Украине кассетных боеприпасов. Об этом он сообщил в Twitter.
"Америка всегда осуждала как зло тех, кто использует кассетные бомбы. А теперь мы отправляем их для использования? Ничего хорошего из этого не выйдет. Судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие", - сказано в сообщении.
7 июля Белый дом объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. При этом советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что в Вашингтоне признали, - применение кассетных снарядов на Украине несет риски для мирного населения.
В.Алиев
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