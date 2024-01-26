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Это интересно 26.01.2024 17:03

ИИ-стартап X.Ai Илона Маска хочет привлечь до $6 млрд

Американский стартап в сфере искусственного интеллекта X.Ai Илона Маска ведет переговоры о привлечении акционерного капитала на сумму до $6 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

В последние недели компания контактирует с мировыми инвесторами, включая семейные офисы из Гонконга и состоятельных физических лиц. По данным одного из источников, в их круг входят суверенные фонды Ближнего Востока. Другие отмечают контакты с инвесторами из Японии и Южной Кореи.

Общая оценка стоимости X.Ai в рамках переговоров составляет $20 млрд, однако Маск пока только оценивает аппетит инвесторов. Инвестраунд координирует Morgan Stanley, говорит один из источников.

Предполагаемые масштабы финансирования отражают огромные затраты, необходимые для развития генеративного (создающего контент и используемого, например, в чатботе ChatGPT - ИФ) искусственного интеллекта, который требует больших вычислительных мощностей, массивов данных и использования самых современных чипов, отмечает газета.

Конкурирующая OpenAI, созданная при участии Маска и разработавшая ChatGPT, только от Microsoft привлекла около $13 млрд. Сейчас она организует продажу акций сотрудников в рамках сделки с оценкой стоимости компании на уровне $86 млрд.

Другие стартапы, такие как Anthropic и Cohere, также привлекли миллиарды долларов от инвесторов, включая Google, Amazon и ведущие венчурные фонды Кремниевой долины.

В начале декабря минувшего года X.Ai сообщала о планах привлечь акционерный капитал на сумму до $1 млрд. К моменту раскрытия этих планов ей удалось получить почти $135 млн.

Маск не рассказывал, как собирается финансировать деятельность стартапа, однако в ноябре без уточнения деталей написал в своей соцсети X (бывшая Twitter), что действующие акционеры этой платформы будут владеть 25% X.Ai.

В число инвесторов X входят глава Oracle Ларри Эллисон, фонды Sequoia Capital и Andreessen Horowitz, инвесткомпания Fidelity Management и саудовский принц Альвалид бин Талал.

X.Ai была учреждена в июле 2023 года и называет своей задачей разработку ИИ для ускорения научных открытий человека в тесном сотрудничестве с X, возглавляемой Маском Tesla и другими компаниями с целью развития "нашего коллективного понимания вселенной".

Маск, покинувший OpenAI в 2018 году из-за разногласий с ее главой Сэмом Альтманом, утверждал, что конкуренты X.Ai, в том числе OpenAI, Microsoft и Google, применяют цензуру в своих ИИ-продуктах и уделяют недостаточно внимания безопасности.

В ноябре X.Ai запустила ИИ-чатбот Grok, созданный по мотивам серии романов "Автостопом по галактике" и одноименного фильма. Компания отмечает, что он готов не только отвечать на любые вопросы, но и предлагать, что спросить. Grok обучается на публикациях пользователей X, что обеспечивает более актуальную выдачу по сравнению с другими чатботами.

Ранее в январе Маск заявил, что не хочет развивать в Tesla направление искусственного интеллекта без голосующей доли на уровне 25%.

"Мне некомфортно вести Tesla к лидирующим позициям в ИИ и робототехнике без контроля примерно 25% голосов, - написал он в X. - Этого достаточно, чтобы иметь влияние, но это не настолько много, чтобы мои идеи нельзя было отклонить. Пока у меня не будет такого контроля, я предпочту создавать продукты не в Tesla".

На тот момент ему принадлежали 13% акций Tesla.

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Тэги: США, ИИ, МАСК, ИНВЕСТРАУНД


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