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Дальнее зарубежье 15.07.2023 21:00

Премьер Израиля попал в больницу

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в субботу доставили в больницу, сообщает издание The Times Of Israel со ссылкой на канцелярию премьера.

"Его состояние - хорошее, и сейчас он проходит медицинские тесты", - говорится в заявлении канцелярии. Отмечается, что позже канцелярия премьера предоставит дополнительные детали.

Ранее израильские СМИ сообщали, что 73-летнего Нетаньяху доставили в отделение неотложной помощи в Медицинский центр имени Хаима Шибы, так как он жаловался на плохое самочувствие. Премьер при этом был в сознании и передвигался без посторонней помощи.

В свою очередь, телеканал Channel 12 передавал, что израильский лидер пожаловался на боль в груди и попросил отвезти его в больницу для обследования, в том числе для компьютерной томографии.

Лидер оппозиции Яир Лапид в твиттере пожелал Нетаньяху крепкого здоровья и быстрого выздоровления.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, ЗДОРОВЬЕ


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