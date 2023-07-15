Премьер Израиля попал в больницу

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в субботу доставили в больницу, сообщает издание The Times Of Israel со ссылкой на канцелярию премьера.
"Его состояние - хорошее, и сейчас он проходит медицинские тесты", - говорится в заявлении канцелярии. Отмечается, что позже канцелярия премьера предоставит дополнительные детали.
Ранее израильские СМИ сообщали, что 73-летнего Нетаньяху доставили в отделение неотложной помощи в Медицинский центр имени Хаима Шибы, так как он жаловался на плохое самочувствие. Премьер при этом был в сознании и передвигался без посторонней помощи.
В свою очередь, телеканал Channel 12 передавал, что израильский лидер пожаловался на боль в груди и попросил отвезти его в больницу для обследования, в том числе для компьютерной томографии.
Лидер оппозиции Яир Лапид в твиттере пожелал Нетаньяху крепкого здоровья и быстрого выздоровления.
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