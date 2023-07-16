Россия может использовать кассетные боеприпасы в Украине в качестве ответной меры в случае их применения со стороны ВСУ - Путин

Россия оставляет за собой право на зеркальный ответ в случае применения против нее кассетных боеприпасов, у Москвы достаточно такого арсенала, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хочу сказать, что в России достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов, различного рода. До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали", - сказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК), фрагмент которого в своем телеграм-канале выложил журналист Павел Зарубин.

И добавил: "Но, конечно, если они будут применяться против нас, - мы оставляем за собой право на зеркальные действия".

Комментируя намерение США поставлять кассетные боеприпасы Киеву, Путин напомнил, что оценку таким боеприпасам ранее дала сама администрация США устами своих сотрудников.

"Когда использование кассетных боеприпасов было названо самой администрацией США преступлением. Вот, я думаю, к этому и надо так относиться", - сказал президент РФ.

При этом он заметил, что "делают они это не от хорошей жизни, а потому что у них дефицит боеприпасов вообще".

"Напомню, что украинская армия тратит за сутки боевых действий до 5-6 тысяч, скажем, снарядов 155-го калибра, а США производят 15 тысяч в месяц, у них не хватает и в Европе уже не хватает. Но не нашли ничего лучшего, как предложить использование кассетных боеприпасов", - отметил Путин.

Вместе с тем президент России подчеркнул, что в РФ "достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов".