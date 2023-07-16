Путин заявляет, что Украина не добилась успехов в ходе контрнаступления

Украина не добилась успехов, пытаясь прорвать оборону РФ в ходе контрнаступления, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все попытки противника прорвать нашу оборону - а это задача, в том числе и с использованием стратегических резервов - они не увенчались успехом за все время наступления. Противник успеха не имеет", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК), отрывок которого он опубликовал в своем телеграм-канале.

Глава государства отметил, что положительно оценивает ход специальной военной операции.