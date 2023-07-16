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Дальнее зарубежье 16.07.2023 19:06

В Белом доме назвали решенным вопрос о будущем Украины в НАТО

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе решен и не подлежит обсуждению. Об этом он заявил в интервью CBS.

"В конце концов, мы заявили в НАТО очень просто - будущее Украины в НАТО. Это не подлежит обсуждению", - заявил он.

По его словам, соответствующая договоренность существует.

Салливан также отметил, что Киев продолжит получать поддержку от стран Запада.

В.Алиев

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Тэги: США, УКРАИНА, НАТО


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