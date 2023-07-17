Италия снизила в январе-мае импорт газа из Азербайджана на 1,8% г/г, направив на эти цели 2,5 млрд евро

Италия сократила импорт газа из Азербайджана в январе-мае 2023 года на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 150,999 тыс. тераджоулей.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в статистическом управлении Европейского союза (Евростат), в мае поставки газа из Азербайджана в Италию снизились на 7,7% год к году (г/г), до 30,568 тыс. ТДж.
Стоимость газа, импортированного Италией из Азербайджана, в январе-мае 2023 года оценивается в 2,553 млрд евро (спад на 38,2%), в мае - 365,838 млн евро (спад на 57,9%).
По данным Евростата, в 2022 году Италия на 41,2% нарастила импорт газа из Азербайджана по сравнению с 2021 годом - до 385,883 тыс. ТДж (7,332 млн т). За отчетный период Рим направил на эти цели 13,253 млрд евро (рост в 3,9 раза).
Как сообщалось ранее, в 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%).
На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, из которых порядка 12 млрд кубометров - в Европу.
Р.Керимов
KOBIA получило обращения от 1,5 тыс. компаний по проектам в Карабахе и В.Зангезуре - Мамедов
Минэнерго Азербайджана получит $7,6 млн для оказания гуманитарной помощи Украине в виде поставок электрооборудования
США добиваются от Ирана освобождения американских граждан, а не соглашения по атому - Белый дом
Ввод в строй жилья в Азербайджане в январе-июне увеличился на 13%, капвложения - на 0,2%
Раскрываемость преступлений в Баку в I полугодии составила 88,5% - прокуратура
Госагентство ОМС направит свыше 0,8 млн манатов на закупку оборудования для Yeni Klinika
AzerGold в августе начнет разведочные работы в Нахчыване для выявления перспективных рудных участков
Алиев дал неделю на расследование инцидента в Гедабекском районе
ФСРВП направит свыше 720 тыс. манатов на снос разрушенных жилых зданий для создания с.н.п. в Восточном Зангезуре
Эсминец ВМС США зашел в порт столицы Финляндии
В Каире обрушился жилой дом, девять человек погибли
Лондон ввел санкции в отношении министров просвещения и культуры РФ
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Ипотека, которая осветит мечту о покупке дома – в Yelo Bank!
Сотрудники AccessBank стали победителями конкурса Фонда Развития Предпринимательства
ОАО «Norm» достигло высоких финансовых результатов в 2022 году
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС