Италия снизила в январе-мае импорт газа из Азербайджана на 1,8% г/г, направив на эти цели 2,5 млрд евро

Италия сократила импорт газа из Азербайджана в январе-мае 2023 года на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 150,999 тыс. тераджоулей.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в статистическом управлении Европейского союза (Евростат), в мае поставки газа из Азербайджана в Италию снизились на 7,7% год к году (г/г), до 30,568 тыс. ТДж.

Стоимость газа, импортированного Италией из Азербайджана, в январе-мае 2023 года оценивается в 2,553 млрд евро (спад на 38,2%), в мае - 365,838 млн евро (спад на 57,9%).

По данным Евростата, в 2022 году Италия на 41,2% нарастила импорт газа из Азербайджана по сравнению с 2021 годом - до 385,883 тыс. ТДж (7,332 млн т). За отчетный период Рим направил на эти цели 13,253 млрд евро (рост в 3,9 раза).

Как сообщалось ранее, в 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%).

На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, из которых порядка 12 млрд кубометров - в Европу.

Р.Керимов