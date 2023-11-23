Италия за 9 мес. получила по TAP около 7,4 млрд кубометров газа из Азербайджана

Поставки газа из Азербайджана в Италию по Транс-Адриатическому трубопроводу (TAP) в январе-сентябре 2023 года составили 7 млрд 373 млн кубометров, что на 4,3% меньше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве окружающей среды и энергетической безопасности Италии.
По данным ведомства, в сентябре 2023 года Италия получила по TAP 841 млн кубометров газа из Азербайджана (спад на 8,2% год к году).
Трубопровод TAP предназначен для транспортировки газа с месторождения Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспийского моря в рамках «Стадии-2» его разработки в Европу.
В 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%).
В 2022 году поставки газа в Италию по TAP, по данным министерства окружающей среды и энергетической безопасности Италии, составили 10,325 млрд кубометров (+43,1% от показателя 2021 года). За отчетный период Италия, по данным Евростата, импортировала из Азербайджана природного газа на 13,253 млрд евро (рост за год в 3,9 раза).
На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, из которых более 12 млрд кубометров - в Европу.
Р.Керимов
Учредителями Центра труда ОИС стали 16 стран, еще 10 государств завершают внутренние процедуры - Бабаев
Алиев принял исполнительного секретаря UNESCAP
Три четверти американских миллениалов уверены, что счастье можно купить за деньги
Уровень безработицы в странах ОИС с 2010г вырос на 0,5 п.п., до 6,3% - Бабаев
Возбуждено уголовное дело по факту пожара на рынке древесины в Баку – МЧС
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
Песков: надеемся, что Ереван не меняет векторы своей внешней политики
В Кремле считают, что Пашинян приедет на саммит ЕАЭС в Петербург
Глава МИД Ирана и лидер «Хезболлы» обсудили обстановку в Газе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Не однодневная, а 40-дневная кампания по скидке на кредит от Yelo Bank!
Nar обучает местных ИТ-специалистов
AZAL, Азербайджанское Бюро по туризму и China Tourism Group подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире