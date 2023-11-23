Италия за 9 мес. получила по TAP около 7,4 млрд кубометров газа из Азербайджана

Поставки газа из Азербайджана в Италию по Транс-Адриатическому трубопроводу (TAP) в январе-сентябре 2023 года составили 7 млрд 373 млн кубометров, что на 4,3% меньше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве окружающей среды и энергетической безопасности Италии.

По данным ведомства, в сентябре 2023 года Италия получила по TAP 841 млн кубометров газа из Азербайджана (спад на 8,2% год к году).

Трубопровод TAP предназначен для транспортировки газа с месторождения Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспийского моря в рамках «Стадии-2» его разработки в Европу.

В 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%).

В 2022 году поставки газа в Италию по TAP, по данным министерства окружающей среды и энергетической безопасности Италии, составили 10,325 млрд кубометров (+43,1% от показателя 2021 года). За отчетный период Италия, по данным Евростата, импортировала из Азербайджана природного газа на 13,253 млрд евро (рост за год в 3,9 раза).

На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, из которых более 12 млрд кубометров - в Европу.

Р.Керимов