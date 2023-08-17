Италия сократила в I полугодии импорт газа из Азербайджана на 4% г/г, направив на эти цели 2,8 млрд евро

Италия сократила в первом полугодии 2023 года импорт газа из Азербайджана на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 180,805 тыс. тераджоулей.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в статистическом управлении Европейского союза (Евростат), в июне поставки газа из Азербайджана в Италию снизились на 13,9% год к году (г/г), до 29,806 тыс. ТДж.

Стоимость газа, импортированного Италией из Азербайджана, в январе-июне 2023 года оценивается в 2,816 млрд евро (спад на 43,7%), в июне – 263,515 млн евро (спад на 69,7%).

По данным Евростата, в 2022 году Италия на 41,2% нарастила импорт газа из Азербайджана по сравнению с 2021 годом - до 385,883 тыс. ТДж. За отчетный период Рим направил на эти цели 13,253 млрд евро (рост в 3,9 раза).

Как сообщалось ранее, в 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%).

На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, из которых порядка 12 млрд кубометров - в Европу.

Р.Керимов