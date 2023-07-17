Следующая встреча в формате Рамштайн пройдет 18 июля

Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" на вторник, 18 июля.

"Напомню, по каждому виду иностранного вооружения, которое уже давно на фронте, я сначала слышал "нет, этого не будет, это невозможно". По факту – возможно, но в свое время и при условии нашей настойчивости. 18 июля продолжим делать невозможное на очередной встрече в формате Рамштайн", - написал Резников в своей колонке на Лига.net в понедельник.

Тринадцатое заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" прошло в Брюсселе 15 июня.