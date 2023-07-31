Украинское Минобороны и Baykar Makina заключили договор о строительстве в Украине сервисцентра по ремонту беспилотников

Министерство обороны Украины и турецкая компания "Baykar Makina" заключили договор о строительстве в Украине сервисного центра по ремонту и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов.
Как сообщается на сайте украинского оборонного ведомства в понедельник, это сделано для развития рамочного соглашения между правительствами Украины и Турции о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях, вступившего в силу 23 января.
"Помощь Турции для Украины во время полномасштабной войны безусловно бесценна..(..)...Каждый в Украине знает, что такое Байрактар, знает вашу компанию. Но мы двигаемся вперед, и нам важно создавать собственную базу в Украине для обслуживания беспилотников. Этот совместный проект заложит основу нашей системной работы, создаст рабочие места в Украине. Мы достигли согласия, в ближайшее время будет создан центр", - сказал государственный секретарь Министерства обороны Украины Константин Ващенко.
Он также добавил, что сегодня политика украинского оборонного ведомства направлена на усиление собственных возможностей ремонта военной техники. "Это касается не только беспилотников. Это относится и к тяжелой бронетехнике, другим средствам ведения боя. Мы понимаем, что нам нужно развивать собственную инфраструктуру, создавать собственные рабочие места, обучать наш собственный персонал для того, чтобы даже после победы мы могли быть максимально эффективными и использовали имеющиеся ресурсы для поддержания обороноспособности государства на должном уровне", - сказал Ващенко.
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