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СНГ 05.09.2023 13:20

Шойгу оценил потери Украины с начала наступления в 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц техники

Украина за период контрнаступления потеряла 66 тыс. человек, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"С начала так называемого наступления потери противника превысили 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения", - сказал министр на селекторном совещании во вторник.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, УКРАИНА, ПОТЕРИ


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