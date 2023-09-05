Шойгу оценил потери Украины с начала наступления в 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц техники

Украина за период контрнаступления потеряла 66 тыс. человек, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"С начала так называемого наступления потери противника превысили 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения", - сказал министр на селекторном совещании во вторник.
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