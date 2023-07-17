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Дальнее зарубежье 17.07.2023 23:11

США будут искать замену «зерновой сделке», но сложно найти что-то подобного масштаба - Блинкен

США и союзники будут искать способы заменить черноморскую зерновую инициативу, однако найти альтернативу такого же масштаба будет непросто, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы будем смотреть, что еще можно сделать, чтобы найти другие пути вывезти украинскую агропродукцию на мировой рынок... Но очень сложно найти замену такого же масштаба", - заявил Блинкен.

Он отметил, что решение России не продлевать сделку может оказать негативный эффект на поиск этих путей, так как "другие страны, компании и так далее будут очень обеспокоены тем, что может случиться с их судами и работниками, если Россия против любого экспорта из Украины".

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца. Срок истекает 17 июля.

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Тэги: США, УКРАИНА, ЗЕРНО, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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