США будут искать замену «зерновой сделке», но сложно найти что-то подобного масштаба - Блинкен

США и союзники будут искать способы заменить черноморскую зерновую инициативу, однако найти альтернативу такого же масштаба будет непросто, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы будем смотреть, что еще можно сделать, чтобы найти другие пути вывезти украинскую агропродукцию на мировой рынок... Но очень сложно найти замену такого же масштаба", - заявил Блинкен.
Он отметил, что решение России не продлевать сделку может оказать негативный эффект на поиск этих путей, так как "другие страны, компании и так далее будут очень обеспокоены тем, что может случиться с их судами и работниками, если Россия против любого экспорта из Украины".
"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца. Срок истекает 17 июля.
Глава МИД Азербайджана рассказал новому послу РФ о подходе Баку к работе ППП на границе с Арменией
Алиев уволил главу ИВ Дашкесанского района
Алиев утвердил протокол о внесении изменений в соглашение с Турцией о преференциальной торговле
РФ сокращает нефтеэкспортный график на III кв. на 2,1 млн т в рамках решения о добровольном снижении экспорта
Nostrum завершила сделку по покупке за $20 млн 80% в компании с лицензиями на группу месторождений в Казахстане
ГНС направит свыше 6 млн манатов на совершенствование сетевой и операционной системы
Число пожилых работников увеличится почти на 150 млн во всем мире к 2031г
Турпоток в Азербайджан в I полугодии вырос на 44% - советник главы ГАТ
Ввод в строй жилья в Азербайджане в январе-июне увеличился на 13%, капвложения - на 0,2%
AzerGold в августе начнет разведочные работы в Нахчыване для выявления перспективных рудных участков
Алиев дал неделю на расследование инцидента в Гедабекском районе
ФСРВП направит свыше 720 тыс. манатов на снос разрушенных жилых зданий для создания с.н.п. в Восточном Зангезуре
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Ипотека, которая осветит мечту о покупке дома – в Yelo Bank!
Сотрудники AccessBank стали победителями конкурса Фонда Развития Предпринимательства
ОАО «Norm» достигло высоких финансовых результатов в 2022 году
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС