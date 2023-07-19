Продажи автомобилей в ЕС в июне выросли на 17,8%, доля электромобилей превысила 15%

Продажи автомобилей в Европейском союзе в июне выросли на 17,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, говорится в отчете Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Число новых легковых машин, зарегистрированных в странах ЕС (без учета Мальты, статистика по которой отсутствует), в прошлом месяце увеличилось до 1,045 млн по сравнению с 887 тыс. годом ранее.

Рост продаж автомобилей был зафиксирован во всех странах ЕС, кроме Венгрии (-1,4%). В Германии реализация автомобилей подскочила на 24,8%, в Испании - на 13,3%, во Франции - на 11,5%, в Италии - на 9,1%.

Количество новых автомобилей в Европе (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в июне повысилось на 18,7% - до 1,266 млн.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в Евросоюзе выросли в прошлом месяце на 26,3%, Renault Group - на 1,7%, южнокорейской Hyundai Group - на 4,8%, японской Toyota Group - на 10%, германской Bayerische Motoren Werke AG (BMW Group) - на 16%, Mercedes-Benz - на 6,6%, Ford Motor (SPB:F) - на 25,3%.

Реализация автомобилей группы Stellantis уменьшилась на 1,3%, Honda - на 32,6%.

Американский производитель электромобилей Tesla в прошлом месяце продал в ЕС 34,824 тыс. машин по сравнению с 12,977 тыс. машин за тот же месяц годом ранее.

В целом реализация электромобилей в регионе в июне выросла в 1,7 раза - до 158,252 тыс. Доля электромобилей в общем объеме продаж на европейском рынке увеличилась до 15,1% по сравнению с 10,7% годом ранее, впервые превысив долю автомобилей с дизельными двигателями (13,4%).

Продажи автомобилей в Евросоюзе в январе-июне увеличились на 17,9% относительно того же периода 2022 года (до 5,439 млн), в Европе в целом - на 17,6% (до 6,589 млн).