Продажи автомобилей в ЕС в ноябре выросли на 6,7%, с начала года - на 15,7%

Продажи автомобилей в Европейском союзе в ноябре выросли по итогам шестнадцатого месяца подряд.

Число новых легковых машин, зарегистрированных в странах ЕС (без учета Мальты, статистика по которой отсутствует), составило 885,581 тыс. по сравнению с 829,823 тыс. в ноябре прошлого года, говорится в отчете Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Среди крупнейших рынков ЕС рост продаж был зафиксирован в Италии (+16,2%), во Франции (+14%) и в Испании (+7%), в то время как в Германии они сократились на 5,7%.

Количество новых автомобилей в Европе (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в прошлом месяце повысилось на 6% - до 1,076 млн. В том числе в Великобритании рост составил 9,5% - до 156,5 тыс. машин.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) увеличились на 11,4%, Renault - на 6,1%, в то время как Stellantis - снизились на 7,3%. Германский производитель автомобилей класса "люкс" Bayerische Motoren Werke AG нарастил продажи на 15,4%, его конкурент Mercedes-Benz - на 2,2%.

Реализация машин южнокорейской Hyundai Group повысилась на 7,3%, японской Toyota - уменьшилась на 8,8%. Американская Tesla продала в Евросоюзе 31,394 тыс. электромобилей, что на 44,8% больше, чем за тот же месяц годом ранее.

Всего в ЕС в ноябре было зарегистрировано 144,378 тыс. новых электромобилей (рост на 16,4%), за одиннадцать месяцев - более 1,378 млн (повышение на 48,2%).

Совокупные продажи автомобилей в Евросоюзе в январе-ноябре увеличились на 15,7% относительно аналогичного периода прошлого года и достигли 9,682 млн. В целом в Европе они повысились на 15,6% - до 11,8 млн машин.