Продажи автомобилей в ЕС в июле подскочили на 15,2% г/г, рост продолжается 12 месяцев

Продажи автомобилей в Европейском союзе в июле выросли на 15,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, увеличившись по итогам 12-го месяца подряд, говорится в отчете Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).
Число новых легковых машин, зарегистрированных в странах ЕС (без учета Мальты, статистика по которой отсутствует), в прошлом месяце увеличилось до 851,2 тыс. по сравнению с 739,1 тыс. годом ранее.
Рост продаж автомобилей был зафиксирован практически во всех странах ЕС. Исключениями стали Венгрия (-6,8%), Словения (-0,5%) и Швеция (-3%).
Крупнейшие европейские авторынки продолжили активно расти. В Германии реализация автомобилей подскочила на 18,1%, во Франции - на 19,9%, в Италии - на 8,7%, в Испании - на 10,7%.
Количество новых автомобилей в Европе (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в июле повысилось на 16,7% - до 1,02 млн.
Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в Евросоюзе подскочили в прошлом месяце на 17,9%, до 233,2 тыс., Stellantis - сократились на 6,1%, до 144,2 тыс., Renault Group - повысились на 16,9%, до 90,3 тыс.
Реализация машин южнокорейской Hyundai Group увеличилась на 3,2%, японской Toyota Group - на 4,5%.
Германский производитель автомобилей класса "люкс" Bayerische Motoren Werke AG увеличил продажи в июле на 22,5%, его конкурент Mercedes-Benz - на 6,4%.
Американский производитель электромобилей Tesla в прошлом месяце продал в ЕС почти 14 тыс. машин, в семь с половиной раз больше, чем за тот же месяц годом ранее.
Реализация электромобилей в регионе в июле выросла более чем в полтора раза (на 60,6%), до 115,97 тыс. Доля электромобилей в общем объеме продаж на европейском рынке составила 13,6%. В январе-июле продажи электромобилей повысились на 54,7%, до 819,7 тыс.
Совокупные продажи автомобилей в Евросоюзе за семь месяцев 2023 года увеличились на 17,6% в годовом выражении (до 6,29 млн), в Европе в целом - на 17,5% (до 7,61 млн).
Мэр Екатеринбурга о скандале с участием спикера гордумы в антиазербайджанском мероприятии: раз Азербайджан направил ноту, значит решение Володина было неверным
Гаджиев: активизация использования Лачинской дороги станет возможной через 24 часа после открытия дороги Агдам-Ханкенди
В Карабахе и В.Зангезуре в I полугодии создано 850 рабочих мест
Барселона признана лучшим городом мира для работы во время отпуска
MİDA направит 54 млн манатов на строительство 15 домов и детсада в ЖК в Бинагади
MİDA направит 27,9 млн манатов на строительство 8 домов в ЖК в Ширване
«Dirchalish 14» получила подряд на 1,2 млн манатов на работы по благоустройству улиц Сальяна
ИВ Гянджи направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству парков
ИВ Гянджи направит 1,8 млн манатов на капремонт улиц и проспектов
Во Флориде 245 тыс. человек остались без электричества из-за урагана «Идалия»
Министры обороны стран ЕС поддержали позицию ЭКОВАС по Нигеру
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Оплата парковки стала быстрее с Bakcell
Будущее разведки и разработки: празднование 10-й юбилейной технической Каспийской конференции SPE в Баку, Азербайджан.
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС