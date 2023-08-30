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Транспорт и связь 30.08.2023 19:04

Продажи автомобилей в ЕС в июле подскочили на 15,2% г/г, рост продолжается 12 месяцев

Продажи автомобилей в Европейском союзе в июле выросли на 15,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, увеличившись по итогам 12-го месяца подряд, говорится в отчете Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Число новых легковых машин, зарегистрированных в странах ЕС (без учета Мальты, статистика по которой отсутствует), в прошлом месяце увеличилось до 851,2 тыс. по сравнению с 739,1 тыс. годом ранее.

Рост продаж автомобилей был зафиксирован практически во всех странах ЕС. Исключениями стали Венгрия (-6,8%), Словения (-0,5%) и Швеция (-3%).

Крупнейшие европейские авторынки продолжили активно расти. В Германии реализация автомобилей подскочила на 18,1%, во Франции - на 19,9%, в Италии - на 8,7%, в Испании - на 10,7%.

Количество новых автомобилей в Европе (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в июле повысилось на 16,7% - до 1,02 млн.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в Евросоюзе подскочили в прошлом месяце на 17,9%, до 233,2 тыс., Stellantis - сократились на 6,1%, до 144,2 тыс., Renault Group - повысились на 16,9%, до 90,3 тыс.

Реализация машин южнокорейской Hyundai Group увеличилась на 3,2%, японской Toyota Group - на 4,5%.

Германский производитель автомобилей класса "люкс" Bayerische Motoren Werke AG увеличил продажи в июле на 22,5%, его конкурент Mercedes-Benz - на 6,4%.

Американский производитель электромобилей Tesla в прошлом месяце продал в ЕС почти 14 тыс. машин, в семь с половиной раз больше, чем за тот же месяц годом ранее.

Реализация электромобилей в регионе в июле выросла более чем в полтора раза (на 60,6%), до 115,97 тыс. Доля электромобилей в общем объеме продаж на европейском рынке составила 13,6%. В январе-июле продажи электромобилей повысились на 54,7%, до 819,7 тыс.

Совокупные продажи автомобилей в Евросоюзе за семь месяцев 2023 года увеличились на 17,6% в годовом выражении (до 6,29 млн), в Европе в целом - на 17,5% (до 7,61 млн).

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Тэги: ЕВРОПА, АВТОМОБИЛИ, ПРОДАЖИ


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