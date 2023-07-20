Азербайджан планирует к 2026г увеличить число обучающихся в высших профтехпредприятиях до 9,2 тыс. человек

Власти Азербайджана планируют к 2026 году увеличить число студентов, обучающихся в предприятиях высшего профессионального технического образования до 9,2 тыс. человек.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве науки и образования, в настоящее время в республике высшее техническое профессиональное образование получают 1 466 студентов.
Х.Насирзаде
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