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Здравоохранение 20.07.2023 16:46

Азербайджан планирует к 2026г увеличить число обучающихся в высших профтехпредприятиях до 9,2 тыс. человек

Власти Азербайджана планируют к 2026 году увеличить число студентов, обучающихся в предприятиях высшего профессионального технического образования до 9,2 тыс. человек.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве науки и образования, в настоящее время в республике высшее техническое профессиональное образование получают 1 466 студентов.

Х.Насирзаде

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Тэги: ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ, СТУДЕНТЫ

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