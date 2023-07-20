Индекс Dow Jones растет, S&P 500 и Nasdaq снижаются

Dow Jones Industrial Average растет в ходе торгов в четверг, S&P 500 и Nasdaq Composite снижаются.

Трейдеры оценивают статданные и финансовые отчеты компаний за минувший квартал.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 9 тыс., до минимальных за два месяца 228 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США, обнародованном в четверг. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост числа заявок до 242 тыс. с 237 тыс., зафиксированных неделей ранее.

Среднее число заявок на пособие по безработице в Штатах за последние четыре недели уменьшилось до 237,5 тыс. с 246,75 тыс. неделей ранее, сообщило Минтруда.

Тем временем, Национальная ассоциация риелторов (NAR) сообщила о снижении продаж на вторичном рынке жилья в США в июне. Продажи упали на 3,3% относительно предыдущего месяца и составили 4,16 млн домов в пересчете на годовые темпы по сравнению с 4,3 млн домов в мае. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя в июне до 4,2 млн домов, по данным Trading Economics.

Котировки акций TeslaInc. и Netflix Inc., опубликовавших квартальные отчеты накануне, опустились соответственно на 5% и 8% в ходе торгов, что способствует снижению индекса Nasdaq.

Американский производитель электромобилей увеличил чистую прибыль во втором квартале на 20%, выручку - почти в полтора раза, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

В то же время операционная рентабельность Tesla упала до 9,6% - минимума за пять кварталов в связи со снижением компанией цен на автомобили с целью наращивания доли рынка.

Чистая прибыль и число подписчиков Netflix, крупнейшего в мире сервиса потокового видео по подписке, в минувшем квартале превзошли прогнозы аналитиков. Однако выручка не дотянула до ожиданий, при этом прогноз компании на текущий квартал также оказался хуже предположений экспертов.

"Выручка Netflix не оправдала ожиданий, и компания дала более слабый, чем ожидалось, прогноз на третий квартал, - отмечает аналитик Deutsche Bank Генри Аллен, слова которого приводит Market Watch. - Отчетность Tesla показала падение рентабельности".

Акции United Airlines Holdingsподорожали на 3,1%. Авиакомпания увеличила чистую прибыль во втором квартале текущего года в три раза, причем показатель стал рекордным в ее истории.

Тем временем бумаги American Airlines Group, зафиксировавшей рекордную выручку в апреле-июне и повысившей годовой прогноз прибыли, теряют в цене 5,4%.

Среди других компаний, опубликовавших отчетность за прошедший квартал в четверг, - Johnson & Johnson (+4,4%), Abbott Laboratories(+3,6%), а также Philip Morris International(+1,2%). Квартальные результаты этих компаний оказались лучше прогнозов рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:15 мск в четверг поднялся на 186,25 пункта (0,53%) и составил 35247,46 пункта.

Standard & Poor`s 500 уменьшился на 12,22 пункта (0,27%) - до 4553,5 пункта.

Nasdaq Composite потерял 125,73 пункта (0,88%) и составил 14232,29 пункта.