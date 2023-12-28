Фармкомпании заняли 7 из первых 10 мест в рейтинге Уолл-стрит для сектора малой капитализации - MW

Акции американской биофармацевтической Vir Biotechnology возглавили список фаворитов Уолл-стрит по потенциалу роста в 2024 году среди компаний малой капитализации, пишет MarketWatch.
Согласно консенсус-прогнозам аналитиков, акции Vir могут подорожать в следующем году более чем втрое (на 217%). Ранее в декабре компания анонсировала план уменьшения операционных расходов не менее чем на $40 млн в год за счет сокращения около 12% штата и закрытия двух научно-исследовательских объектов. В настоящее время рынок оценивает ее примерно в $1,37 млрд.
Второе-четвертое места в рейтинге также занимают бумаги биофармацевтических компаний. Так, акции Arcus Biosciences могут вырасти в цене на 126%, Xencor - на 90%, Dynavax Technologies - на 79%.
На пятой строчке расположилась ModivCare, оказывающая услуги в области здравоохранения (потенциал роста - 72%), на шестой - Xperi из сферы развлекательных технологий (70%), на седьмой-восьмой - фармацевтические Ligand Pharmaceuticals и Ironwood Pharmaceuticals (61% и 60% соответственно).
Девятую позицию занял поставщик программного обеспечения для малого бизнеса Thryv Holdings (59%), десятую - фармацевтическая Catalyst Pharmaceuticals (58%).
Список составлен на основе прогнозных цен акций участников индекса S&P Small Cap 600, для которых имеется пять и более оценок опрошенных FactSet аналитиков и не менее 75% из них дают рекомендацию "покупать" (или аналогичный рейтинг).
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