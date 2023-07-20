Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг посетил Физулинский район.
В ходе визита Алиев ознакомился со строительством 27-километрового участка автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша 1-й технической категории до Физулинского международного аэропорта.
Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе.
В частности, Мамедов отметил о продолжении проектирования и строительства автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша. “Протяженность существующей дороги составляет 101, а новой – 81,7 километра. 48-километровый участок дороги до круга Туг будет с шестиполосным, а 33,7-километровый участок – четырехполосным”, - отмечается в информации.
На осмотренном 27-километровом участке дороге полностью выполнены инфраструктурные работы. В целом, завершено 50% работ по строительству автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.
Вдоль дороги строятся 137 водоотводных труб различного диаметра, 30 подземных переходов, 8 мостов, 7 тоннелей и 9 виадуков. Общая протяженность мостов составляет 984, а виадуков – 2090 метров.
Также Мамедов сообщил главе государства, что в настоящее время продолжаются строительные работы на восьми из девяти предусмотренных проектом виадуков. В ходе строительства трех виадуков впервые в Азербайджане работы по бетонированию проводятся методом горизонтального скольжения пролетных форм.
Кроме того, успешно ведутся работы по строительству дорожной развязки на участке, соединяющем дорогу Победы с автодорогой Ахмедбейли-Физули-Шуша..
Х.Насирзаде
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