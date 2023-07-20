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Транспорт и связь 20.07.2023 19:54

Алиев ознакомился со строительством 27-километрового участка автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг посетил Физулинский район.

В ходе визита Алиев ознакомился со строительством 27-километрового участка автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша 1-й технической категории до Физулинского международного аэропорта.


Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе.


В частности, Мамедов отметил о продолжении проектирования и строительства автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша. “Протяженность существующей дороги составляет 101, а новой – 81,7 километра. 48-километровый участок дороги до круга Туг будет с шестиполосным, а 33,7-километровый участок – четырехполосным”, - отмечается в информации.


На осмотренном 27-километровом участке дороге полностью выполнены инфраструктурные работы. В целом, завершено 50% работ по строительству автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.


Вдоль дороги строятся 137 водоотводных труб различного диаметра, 30 подземных переходов, 8 мостов, 7 тоннелей и 9 виадуков. Общая протяженность мостов составляет 984, а виадуков – 2090 метров.


Также Мамедов сообщил главе государства, что в настоящее время продолжаются строительные работы на восьми из девяти предусмотренных проектом виадуков. В ходе строительства трех виадуков впервые в Азербайджане работы по бетонированию проводятся методом горизонтального скольжения пролетных форм.


Кроме того, успешно ведутся работы по строительству дорожной развязки на участке, соединяющем дорогу Победы с автодорогой Ахмедбейли-Физули-Шуша..


Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ФИЗУЛИ, ДОРОГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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