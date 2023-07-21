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Инфраструктура и тендеры 21.07.2023 11:12

Азерсу отбирает подрядчика на строительство канализационного коллектора Пиршаги-Бильгя

ОАО "Азерсу" отбирает подрядчиков для строительства восточного канализационного коллектора "Пиршаги-Бильгя".

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в каждом тендере составляет 500 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 16:00 1 сентября 2023 года.

Тендерная процедура вскрытия предложений состоится 4 сентября в 16:00.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРСУ, ТЕНДЕР


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