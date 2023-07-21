Азерсу отбирает подрядчика на строительство водопровода Джейранбатан-Маштага-Нардаран

ОАО "Азерсу" отбирает подрядчика на строительство части магистрального водопровода Джейранбатан-Маштага-Нардаран и одного водохранилища. Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в каждом тендере составляет 500 манатов. Тендерные предложения компаний принимаются до 16:00 1 сентября 2023 года. Тендерная процедура вскрытия предложений состоится 4 сентября в 16:00. Б.Рустамбеков

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