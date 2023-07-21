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Транспорт и связь 21.07.2023 18:07

Safran купит бизнес по выпуску систем управления полетом у Raytheon с оценкой в $1,8 млрд

Французская Safran, поставляющая продукцию для аэрокосмической отрасли, покупает у принадлежащей американской Raytheon Technologies компании Collins Aerospace бизнес по производству высокотехнологичных устройств и систем управления полетом для гражданской и военной авиации, говорится в пресс-релизе Safran. Актив оценен в $1,8 млрд.

Ожидается, что сделка будет полностью оплачена денежными средствами и будет закрыта во втором полугодии 2024 года.

Штат приобретаемой структуры насчитывает около 3,7 тыс. сотрудников, занятых на предприятиях во Франции, Великобритании, Италии и Азии.

В 2024 году ее выручка прогнозируется на уровне $1,5 млрд, EBITDA - в размере $130 млн.

Акции Safran дешевеют на 0,4% в начале торгов в пятницу. За последний год ее капитализация повысилась на 36,2%, до 59,25 млрд евро.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, США, АВИАЦИЯ, СДЕЛКА


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