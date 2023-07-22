Датские радикалы сожгли Коран у здания иракского посольства в Копенгагене

Представители ультранационалистической группы "Датские патриоты" провели акцию у здания посольства Ирака в Копенгагене, в ходе которой сожгли Коран, сообщает в субботу "Анадолу".
По данным агентства, они заявили, что организовали акцию в знак протеста против недавнего нападения на шведское посольство в Багдаде.
Акция проходила под усиленной охраной полиции и в присутствии представителей СМИ. Ее также транслировали в прямом эфире через аккаунт группы в соцсети.
Группа "Датские патриоты" известна оскорбительными высказываниями в адрес ислама. Ранее ее представители оскверняли турецкий флаг и Коран перед посольством Турции в Копенгагене, напоминает "Анадолу".
Нападение на посольство Швеции в Багдаде совершили протестующие ранее на этой неделе после того, как стало известно, что шведские власти дали разрешение на проведение акции в Стокгольме, на которой планировалось сжечь Коран.
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