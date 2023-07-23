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Блинкен заявил, что Украина получит F-16

Государственный секретарь США Энтони Бликен заявил, что украинская сторона получит истребители F-16, но поставки самолетов могут занять несколько месяцев. Об этом сообщает CNN.

По его словам, даже если бы подобное решение было бы принято завтра, то прошло бы несколько месяцев перед их использованием украинской стороной.

"Речь идет о подготовке, обслуживании, наличии возможностей для использования их в общевойсковых операциях. Все это занимает время", - подчеркнул Блинкен.

По его мнению, украинская сторона получит американские истребители, но необходимо сфокусироваться на том, чтобы в момент доставки украинцы были должным образом подготовлены для использования истребителей.

В.Алиев

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Тэги: УКРАИНА, США, БЛИНКЕН, F/16


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