Нетаньяху после выписки из больницы прибыл в парламент на голосование по судебной реформе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник после выписки их медицинского центра прибыл в парламент, где в понедельник проходит голосование во втором и третьем чтениях по судебной реформе, пишет газета Times of Israel.
Он зашел в здание Кнессета через аварийный вход, миновав демонстрантов, собравшихся возле парламента. Нетаньяху проигнорировал вопросы журналистов.
Ранее в понедельник Нетаньяху выписали из больницы, где ему на минувших выходных установили кардиостимулятор. Израильский премьер ранее уже попадал в больницу в июле - тогда его госпитализировали на сутки для проведения обследования из-за обезвоживания.
Из-за готовящейся суденой реформы в стране не утихают многотысячные акции протеста, регулярно продолжающиеся с начала этого года.
Израильские СМИ писали, что в Иерусалиме в понедельник с утра продолжаются массовые акции протеста, и что демонстранты приковали себя наручниками около здания Кнессета. Полиция применяет в некоторых районах города водометы, чтобы разогнать протестующих, которые заблокировали дороги для проезда транспорта. Горожанам рекомендуют избегать улиц и районов, где проходят акции.
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