Новая помощь США Украине будет состоять из ракет для HIMARS, широкого спектра боеприпасов и беспилотников для наблюдения

Администрация президента США Джо Байдена направляет Украине дополнительную военную помощь на сумму до $400 млн, включая различные боеприпасы для систем противовоздушной обороны и беспилотники для наблюдения, сообщает Associated Press со ссылкой на чиновников США.
В комплект поставки входит широкий спектр боеприпасов - от ракет для РСЗО HIMARS и NASAMS до ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin.
По данным чиновников, США также отправляют артиллерийские снаряды для гаубиц и 32 бронемашины Stryker, а также минометы, ракеты Hydra-70 и 28 млн патронов к стрелковому оружию.
Кроме того, в пакет помощи войдут беспилотники Hornet, которые используются в основном для сбора разведывательной информации.
Отмечается, что оружие предоставляется в рамках полномочий президента, что позволит Пентагону быстро брать боеприпасы из своих собственных запасов и доставлять их на Украину в течение нескольких дней.
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