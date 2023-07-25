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Дальнее зарубежье 25.07.2023 11:03

Новая помощь США Украине будет состоять из ракет для HIMARS, широкого спектра боеприпасов и беспилотников для наблюдения

Администрация президента США Джо Байдена направляет Украине дополнительную военную помощь на сумму до $400 млн, включая различные боеприпасы для систем противовоздушной обороны и беспилотники для наблюдения, сообщает Associated Press со ссылкой на чиновников США.

В комплект поставки входит широкий спектр боеприпасов - от ракет для РСЗО HIMARS и NASAMS до ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin.

По данным чиновников, США также отправляют артиллерийские снаряды для гаубиц и 32 бронемашины Stryker, а также минометы, ракеты Hydra-70 и 28 млн патронов к стрелковому оружию.

Кроме того, в пакет помощи войдут беспилотники Hornet, которые используются в основном для сбора разведывательной информации.

Отмечается, что оружие предоставляется в рамках полномочий президента, что позволит Пентагону быстро брать боеприпасы из своих собственных запасов и доставлять их на Украину в течение нескольких дней.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: США, УКРАИНА, ОРУЖИЕ, ПОМОЩЬ


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