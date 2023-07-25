Гостиницы в Азербайджане в I полугодии увеличили доходы на 42,4%

Доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в первом полугодии 2023 года составили 209,3 млн манатов ($123,1 млн), что на 42,4% выше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

При этом 60,1% доходов были получены за счет сдачи номеров, 27,4% - от услуг общепита, 4,4% - за счет оказания лечебных и оздоровительных услуг, 8,1% - от других услуг.

В целом, в январе-июне туристы в Азербайджане совершили 1 млн 363,2 тыс. ночевок в гостиницах (рост на 32,7%). При этом основное число ночевок пришлось на гостиницы Баку - 61,1%. В Гусаре - 5%, в Губе - 4,8%, в Габале - 4,4%, в Нафталане - 3,6%, в Шабране - 3%, в Лянкяране - 2,8%, в Нахчыванской Автономной Республике - 2,2%, в Хачмазе - 1,5%, в Исмаиллы - 1,2%, в Гяндже - 1,1%, в Шамахы - 1%, в Шеки - 0,8%, в Мингячевире - 0,7%, в Шуше - 0,7%, в Гахе - 0,7%, в других городах и районах - 5,4%.

При этом число ночевок граждан Азербайджана в гостиницах составило 575,1 тыс., что составляет 42,2% от общего числа ночевок.

Согласно статданным, число ночевок иностранцев и лиц без гражданства в гостиницах увеличилось на 56,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило 788,1 тыс. (57,8% от общего количества ночевок).

Из общего числа иностранных туристов 17,4% составляли граждане России - 19,3%, Индии - 8,8%, Турции - 8,6%, ОАЭ - 6,7%, Саудовской Аравии - 6,5%, Израиля - 4%, Великобритании - 4%, Кувейта - 3,5%, США - 2,7%, Казахстана - 2,7%, Грузии - 2,1%, Пакистана - 2,1%, Узбекистана - 1,9%, Германии - 1,7%, Китая - 1,6%, Италии - 1,3%, Беларуси - 1%, Катара - 0,9%, Украины - 0,9%, Франции - 0,8%, Ирана - 0,7%, Польши - 0,6%, Омана - 0,5%, Нидерландов - 0,5%, других стран - 18,5%.

Вместе с тем, иностранцы и лица без гражданства провели 84,2% ночевок в Баку, в Гусаре - 4%, в Нафталане - 3,6%, в Габале - 3,4%, в Губе - 2%, в Гяндже - 0,4%, в других городах и регионах - 2,4%.

За отчетный период средний уровень загрузки отелей по республике составил 16,6% против 12,4% годом ранее, в том числе по Нафталану - 43,4%, Шабрану - 29%, Баку - 27,1%, Бейлагану - 26,9%, Губе - 23,2%, Барде - 22,8%, Гусару - 19,5%, Сабирабаду - 18,7%, Шуше - 18,6%, Лянкярану - 17,5%, Агджабеди - 17,4%.

Как сообщалось ранее, доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в 2022 году составили 355,3 млн манатов ($209 млн), что в 1,7 раза выше показателя 2021 года.

Б.Рустамбеков