LVMH станет спонсором Олимпиады-2024 в Париже

Крупнейший мировой производитель товаров класса люкс LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton) присоединится к числу спонсоров Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже, говорится в пресс-релизе компании.

Ранее спонсорское соглашение с Международным олимпийским комитетом (МОК) заключили такие крупные французские компании, как банковская группа BPCE, фармацевтическая компания Sanofi и ритейлер Carrefour.

Сын главы LVMH и один из наследников семейного бизнеса Антуан Арно подтвердил участие холдинга в Олимпиаде в качестве спонсора. Соответствующее заявление было сделано в ходе пресс-конференции, на которой также присутствовали президент МОК Томас Бах, руководитель оргкомитета Игр Тони Эстанге и министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.

Соглашение о сотрудничестве затрагивает сразу несколько брендов LVMH: так, ювелирный дом Chaumet разработает дизайн олимпийских медалей, производитель спиртных напитков Moet Hennessy будет поставлять свою продукцию в рамках программы гостеприимства, а Sephora, розничная сеть по продаже косметики и парфюмерии, выступит спонсором эстафеты олимпийского огня.

Один из входящих в структуру холдинга домов моды займется дизайном формы для спортивной делегации страны.

Кроме того, LMVH заключит спонсорские контракты с некоторыми спортсменами сборной Франции, в частности, с чемпионом мира по плаванию Леоном Маршаном,

Детали договоренностей между LVMH и МОК не разглашаются.

Акции LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE прибавляют в цене 1,3% в ходе торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 28%.