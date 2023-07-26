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Дальнее зарубежье 26.07.2023 09:28

В США растет поддержка идеи возвращения Трампа на президентских пост с применением насилия

Проведенный недавно опрос общественного мнения показал растущую поддержку американцами применения насилия для возвращения бывшего президента США Дональда Трампа в Белый дом, сообщило издание The Hill.

Отчет, озаглавленный "Опасности для демократии", который опубликовал Чикагский проект по угрозам безопасности (CPST) ранее в этом месяце, показал, что 7% американцев согласны с тем, что "для восстановления Дональда Трампа на посту президента применение силы оправдано", это эквивалентно 18 млн взрослых жителей, отмечает газета.

В апреле прошлого года, по ее данным, идею о насильственных методах поддержали 4,5%, или 12 млн человек.

В отчете говорится, что рост числа сторонников насилия "вероятно, отражает рост авторитета Трампа после выдвижения против него 9 июня 2023 года обвинительного заключения в связи с неправильным обращением с секретными документами".

Исследования выявило также, что около 40% процентов американцев "испытывают недоверие к американским демократическим институтам", а 20% "верят в антидемократические политические теории заговора в вопросах управления страной".

В опросе использовалась случайная выборка ответов 3 тыс. 543 человек с погрешностью 2,3%, он проводился в период с 22 по 26 июня, пишет The Hill.

Ранее в июле Трамп заявил, что его уведомили о том, что в отношении него проводится расследование в рамках дела о штурме Капитолия в 2021 году.

6 января 2021 года Конгресс собирался утвердить результаты голосования на выборах США 2020 года, по итогам которых пост президента достался Джо Байдену. В этот день в столице США собрались на акцию протеста многочисленные сторонники Трампа. Часть демонстрантов прорвалась в здание Конгресса и сорвала заседание. Конгрессмены-демократы немедленно обвинили в случившемся Трампа.

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Тэги: США, ТРАМП, НАСИЛИЕ, ПОДДДЕРЖКА


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