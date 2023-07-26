Блинкен назвал решение об отставке Цинь Гана суверенным делом Китая

Глава госдепартамента США Энтони Блинкен не стал комментировать сообщение об отставке министра иностранных дел КНР Цинь Гана.
"Конечно, это суверенное дело Китая решать, кто будет его министром иностранных дел", - сказал он журналистам в ходе визита в Королевство Тонга.
Госсекретарь отметил, что был знаком с Цинь Ганом в его бытность послом в Вашингтоне, и имел "конструктивные беседы" с ним в качестве министра иностранных дел.
Блинкен добавил, что более десяти лет знает Ван И, возглавившего китайский МИД.
"Я думаю, что смогу хорошо с ним поработать, как это было в прошлом. Мы продолжим диалог с ним. Мы продолжим взаимодействовать и с другими китайскими официальными лицами", - сказал госсекретарь.
Отвечая на вопрос о том, может ли смена министра иностранных дел Китая "повлиять на усилия по закреплению недавнего прогресса" в американо-китайских отношениях, Блинкен подчеркнул: "Как мы уже говорили, для нас важно ответственно походить к этим отношениям. Все начинается с дипломатии, с общения. И я буду работать с китайским коллегой, кем бы он ни был".
Как сообщалось, Цинь Ган снят с должности главы МИД КНР решением постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, новым министром назначен заведующий канцелярией комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.
В последние недели Цинь Ган не появлялся на публике. В частности, ранее в июле он не смог посетить саммит АСЕАН в Джакарте. МИД КНР тогда объяснил это состоянием здоровья министра. Китайскую сторону на саммите представлял Ван И.
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