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Бизнес и законодательство 26.07.2023 10:44

Microsoft в IV финквартале увеличила чистую прибыль и выручку выше прогнозов

Microsoft Corp. в четвертом квартале 2023 финансового года увеличила чистую прибыль на 20%, выручку - на 8,3%, при этом оба показателя оказались лучше ожиданий аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $20,081 млрд, или $2,69 в расчете на акцию, по сравнению с $16,74 млрд, или $2,23 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Выручка увеличилась до $56,189 млрд против $51,865 млрд годом ранее. Без учета изменения курсов обмена валют показатель повысился на 10%.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль компании на уровне $2,55 на акцию при выручке в $55,5 млрд.

Выручка подразделения Intelligent Cloud ("умное облако"), в которое входит облачный сервис Azure и бизнес по выпуску программного обеспечения для серверов, в минувшем квартале прибавила 15% и достигла $24 млрд.

Подразделение Productivity and Business Processes, которое, в частности, разрабатывает пакет приложений Office, увеличило выручку на 10% - до $18,3 млрд. В сегмент входит также социальная сеть LinkedIn, доход которой вырос на 5%.

Выручка бизнеса More Personal Computing (включает операционную систему Windows, игровые приставки Xbox и устройства Surface) сократилась на 4% и составила $13,9 млрд. В том числе доходы от продажи лицензий на использование Windows упали на 12%, выручка от контента и сервисов для Xbox увеличилась на 5%.

В прошедшем квартале компания вернула акционерам $9,7 млрд за счет выкупа акций и выплаты дивидендов.

Котировки бумаг Microsoft на дополнительных торгах во вторник снизились на 3,7% после публикации отчетности. Капитализация компании за последние три месяца выросла на 27,4% (до $2,57 трлн), в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 5,7%.

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Тэги: США, MICROSOFT, ОТЧЕТНОСТЬ, КВАРТАЛ


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