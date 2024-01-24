Капитализация Microsoft впервые превысила $3 трлн

Рыночная стоимость Microsoft Corp. в ходе торгов в среду впервые превысила $3 трлн, по данным Dow Jones Market Data.
Стоимость Microsoft составит $3 трлн, если цена акций компании будет выше $403,65. Котировки на 20:23 по бакинскому времени поднимаются на 1,1% и составляют $403,28, ранее в ходе сессии они достигали $404,72.
Пока единственной компанией, чья капитализация поднималась выше этой отметки по итогам торгов, является Apple Inc. - ей удалось это сделать в конце июня прошлого года.
Microsoft разместила свои акции на бирже в марте 1986 года, и ей потребовалось 8,351 тыс. сессий для того, чтобы достичь капитализации в $1 трлн - и всего 543 сессии, чтобы прибавить еще $1 трлн, отмечает MarketWatch.
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