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Бизнес и законодательство 27.01.2024 02:21

Microsoft Corp. сократит 1,9 тыс. рабочих мест в игровом бизнесе

Microsoft Corp. сократит 1,9 тыс. рабочих мест в игровом бизнесе, сообщило CNBC.

Сокращения направлены на устранение дублирующих функций вслед за закрытием компанией сделки по покупке производителя видеоигр Activision Blizzard в конце прошлого года, заявил руководитель игрового направления Microsoft Фил Спенсер.

В обращении к сотрудникам Спенсер отметил, что люди, которых коснутся увольнения, сыграли важную роль в успехе команд Activision Blizzard, ZeniMax и Xbox.

Microsoft приобрела ZeniMax Media, материнскую компанию издателя видеоигр Bethesda Softworks, в 2021 году.

Как сообщает The Verge, сокращения коснутся преимущественно сотрудников Activision Blizzard. Президент Blizzard Майк Ибарра также принял решение покинуть компанию, пишет издание со ссылкой на сообщение Мэтта Бути, возглавляющего Xbox Game Studios и Microsoft Studios.

Ибарра подтвердил свой уход из компании в соцсети X.

Ранее в этом месяце Amazon.com Inc. объявила о планах сокращения 500 рабочих мест в принадлежащем ей стриминговом сервисе Twitch, популярном у геймеров, а производитель видеоигр Unity Software Inc. сообщил о намерении урезать штат на 25%.

В понедельник о сокращении рабочих мест сообщил еще один производитель видеоигр - Riot Games, контролируемый китайской Tencent (SPB: 700) Holdings. Он намерен уменьшить глобальный штат на 11%.

Microsoft закрыла сделку по покупке Activision Blizzard в октябре 2023 года.

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Тэги: США, MICROSOFT, ACTIVISION, СОКРАЩЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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