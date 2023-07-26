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Дальнее зарубежье 26.07.2023 18:27

Армия Нигера готова защитить президента от выступивших против него гвардейцев

Часть бойцов президентской гвардии выступили против главы Нигера Мохамеда Базума, армия страны может атаковать их, если ситуация не изменится, сообщает в среду канцелярия президента.

"Президент и его семья чувствуют себя хорошо. Армия и национальная гвардия готовы атаковать тех бойцов президентской гвардии, которые поддались эмоциям. Это произойдет, если эти люди не одумаются", - сообщается в твиттере канцелярии.

В свою очередь СМИ передают, что некоторые члены президентской гвардии приняли участие в акции протеста против президента и безуспешно попытались получить поддержку других сил безопасности. Источник заявил Associated Press, что гвардия окружила дом, в котором находятся президент и его жена. В данный момент идут переговоры между сторонами.

Также с утра среды военная техника заблокировала доступ к близлежащим министерствам. При этом в столице страны Ниамее сохраняется относительно спокойная обстановка.

Неизвестно, что спровоцировало недовольство президентской гвардии.

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Тэги: НИГЕР, ПРЕЗИДЕНТ, ВОЕННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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