ЭКОВАС осуждает планы мятежников в Нигере бросить в тюрьму свергнутого президента Базума по обвинению в госизмене

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудило намерение мятежников, захвативших власть в Нигере, предъявить обвинение в государственной измене свергнутому президенту Мохамеду Базуму, говорится в заявлении сообщества.

"ЭКОВАС осуждает этот шаг, так как он представляет собой еще одну форму провокации и противоречит желанию военных властей в Нигере восстановить конституционный порядок мирными способами, о котором сообщалось ранее", - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник.

В нем отмечается, что Базум является демократически избранным президентом республики, сообщество считает арест главы государства незаконным и призывает освободить его.

Ранее совершившие переворот в Нигере военные заявили о намерении судить Базума за "государственную измену". Отмечалось, что "правительство Нигера на данный момент собрало (...) доказательства для судебного преследования свергнутого президента и его местных и иностранных сообщников".

26 июля часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против главы государства, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.

ЭКОВАС, Евросоюз, Франция и ряд других государств осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.

На минувшей неделе в столице Нигерии Абудже состоялся саммит государств ЭКОВАС, участники которого подчеркнули в итоговом заявлении, что "постоянно нацелены на восстановление конституционного порядка, используя мирные методы". В то же время участники встречи согласились сформировать и держать наготове воинский контингент на случай, если потребуется проводить операцию на территории Нигера.