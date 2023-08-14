Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8592 RUR   0.017 GBR   2.1546 TRY   0.0625

Цена на нефть

11.08 $/bbl +/- WTI 83.19 +0.37 Brent 88.81 +0.41

Дальнее зарубежье 14.08.2023 22:45

ЭКОВАС осуждает планы мятежников в Нигере бросить в тюрьму свергнутого президента Базума по обвинению в госизмене

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудило намерение мятежников, захвативших власть в Нигере, предъявить обвинение в государственной измене свергнутому президенту Мохамеду Базуму, говорится в заявлении сообщества.

"ЭКОВАС осуждает этот шаг, так как он представляет собой еще одну форму провокации и противоречит желанию военных властей в Нигере восстановить конституционный порядок мирными способами, о котором сообщалось ранее", - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник.

В нем отмечается, что Базум является демократически избранным президентом республики, сообщество считает арест главы государства незаконным и призывает освободить его.

Ранее совершившие переворот в Нигере военные заявили о намерении судить Базума за "государственную измену". Отмечалось, что "правительство Нигера на данный момент собрало (...) доказательства для судебного преследования свергнутого президента и его местных и иностранных сообщников".

26 июля часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против главы государства, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.

ЭКОВАС, Евросоюз, Франция и ряд других государств осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.

На минувшей неделе в столице Нигерии Абудже состоялся саммит государств ЭКОВАС, участники которого подчеркнули в итоговом заявлении, что "постоянно нацелены на восстановление конституционного порядка, используя мирные методы". В то же время участники встречи согласились сформировать и держать наготове воинский контингент на случай, если потребуется проводить операцию на территории Нигера.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЭКОВАС, НИГЕР, ПРЕЗИДЕНТ, ОСУЖДЕНИЕ


Похожие новости


Лидер государственного переворота в Нигере согласен провести прямые переговоры с ЭКОВАС Военные в Нигере решили не принимать делегацию ЭКОВАС Подходит к концу срок ультиматума ЭКОВАС захватившим власть в Нигере военным

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az