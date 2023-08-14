ЭКОВАС осуждает планы мятежников в Нигере бросить в тюрьму свергнутого президента Базума по обвинению в госизмене

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудило намерение мятежников, захвативших власть в Нигере, предъявить обвинение в государственной измене свергнутому президенту Мохамеду Базуму, говорится в заявлении сообщества.
"ЭКОВАС осуждает этот шаг, так как он представляет собой еще одну форму провокации и противоречит желанию военных властей в Нигере восстановить конституционный порядок мирными способами, о котором сообщалось ранее", - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник.
В нем отмечается, что Базум является демократически избранным президентом республики, сообщество считает арест главы государства незаконным и призывает освободить его.
Ранее совершившие переворот в Нигере военные заявили о намерении судить Базума за "государственную измену". Отмечалось, что "правительство Нигера на данный момент собрало (...) доказательства для судебного преследования свергнутого президента и его местных и иностранных сообщников".
26 июля часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против главы государства, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.
ЭКОВАС, Евросоюз, Франция и ряд других государств осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.
На минувшей неделе в столице Нигерии Абудже состоялся саммит государств ЭКОВАС, участники которого подчеркнули в итоговом заявлении, что "постоянно нацелены на восстановление конституционного порядка, используя мирные методы". В то же время участники встречи согласились сформировать и держать наготове воинский контингент на случай, если потребуется проводить операцию на территории Нигера.
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