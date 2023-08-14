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Дальнее зарубежье 14.08.2023 10:15

Лидер государственного переворота в Нигере согласен провести прямые переговоры с ЭКОВАС

Лидер государственного переворота в Нигере готов к переговорам с ЭКОВАС, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на религиозных деятелей из Нигерии после встречи с армейским генералом Абдурахманом Тчиани.

Согласно возглавляющему делегацию шейху Абдуллахи Бала Лау, Тчиани "согласился провести полностью прямые переговоры с лидерами ЭКОВАС".

По его словам, сроки переговоров могут быть определены в ближайшие дни.

"Мы хотим создать возможность, с помощью которой лидеры государственного переворота хунты в Нигере будут вести диалог с лидерами ЭКОВАС, чтобы понять друг друга, чтобы мир продолжал царить в нашем регионе", - добавил он.

26 июля часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против главы государства, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.

ЭКОВАС, Евросоюз, Франция и ряд других государств осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента

В четверг в столице Нигерии Абудже состоялся саммит государств ЭКОВАС, участники которого подчеркнули в итоговом заявлении, что "постоянно нацелены на восстановление конституционного порядка, используя мирные методы". В то же время участники встречи согласились сформировать и держать наготове воинский контингент на случай, если потребуется проводить операцию на территории Нигера.

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Тэги: НИГЕР, ЭКОВАС, ПЕРЕГОВОРЫ, СОГЛАСИЕ


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