Лидер государственного переворота в Нигере согласен провести прямые переговоры с ЭКОВАС

Лидер государственного переворота в Нигере готов к переговорам с ЭКОВАС, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на религиозных деятелей из Нигерии после встречи с армейским генералом Абдурахманом Тчиани.
Согласно возглавляющему делегацию шейху Абдуллахи Бала Лау, Тчиани "согласился провести полностью прямые переговоры с лидерами ЭКОВАС".
По его словам, сроки переговоров могут быть определены в ближайшие дни.
"Мы хотим создать возможность, с помощью которой лидеры государственного переворота хунты в Нигере будут вести диалог с лидерами ЭКОВАС, чтобы понять друг друга, чтобы мир продолжал царить в нашем регионе", - добавил он.
26 июля часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против главы государства, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.
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В четверг в столице Нигерии Абудже состоялся саммит государств ЭКОВАС, участники которого подчеркнули в итоговом заявлении, что "постоянно нацелены на восстановление конституционного порядка, используя мирные методы". В то же время участники встречи согласились сформировать и держать наготове воинский контингент на случай, если потребуется проводить операцию на территории Нигера.
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