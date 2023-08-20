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Дальнее зарубежье 20.08.2023 16:50

Переговоры делегации ЭКОВАС в Нигере не дали ощутимых результатов

Делегация Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) на переговорах с захватившими власть в Нигере военными не добилась существенных уступок, сообщает в воскресенье Associated Press со ссылкой на информированный источник.

По его словам, переговоры, продлившиеся в субботу около двух часов, не дали ясности относительно того, что предпринять дальше. Во встрече принял участие глава путчистов генерал Абдурахман Тчиани. Он призывал ЭКОВАС отменить введенные санкции, но при этом ничего не предлагал взамен.

По информации собеседника агентства, тон представителей военных временами был примирительным. Однако они по-прежнему отказываются освободить свергнутого президента Мохамеда Базума и не рассматривают возможность вернуть ему власть.

"Тчиани также неоднократно заявлял, что опасается, что Франция, у которой в Нигере есть около 1,5 тыс. военных, (...) может готовить нападение", - пишет Associated Press.

После субботних переговоров Тчиани в телеобращении к согражданам пообещал вернуть власть гражданским властям не позже, чем за три года.

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Тэги: НИГЕР, ЭКОВАС, ПЕРЕГОВОРЫ


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