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Дальнее зарубежье 06.08.2023 09:57

Подходит к концу срок ультиматума ЭКОВАС захватившим власть в Нигере военным

Ультиматум Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) о возвращении власти в Нигере сверженному президенту Мохамеду Базуму подходит к концу в воскресенье.

Лидеры стран ЭКОВАС 30 июля по итогам внеочередного саммита по ситуации в Нигере "призвали немедленно освободить Базума и восстановить его в должности главы государства, а также полностью восстановить конституционный порядок".

"В случае, если требование не выполнят в течение недели, принять все необходимые меры по восстановлению конституционного порядка в Нигере", - подчеркивалось в коммюнике по итогам встречи.

При этом такие меры могут включать применение силы: в ЭКОВАС заявляли, что могут прибегнуть к военному вмешательству в ситуацию в Нигере, но только в крайнем случае. При этом, военачальники стран ЭКОВАС провели трехдневное совещание, на котором наметили контуры возможной военной операции.

Однако в ЭКОВАС не стали разглашать какие бы то ни было подробности возможной военной интервенции. Также в этом объединении не сообщают о сроках ее начала.

Также ЭКОВАС ввело санкции, которые включают закрытие границ с Нигером, запрет коммерческих рейсов, приостановку финансовых операций, заморозку национальных активов и прекращение помощи. В частности, Нигерия в рамках санкций объявила о прекращении поставок электроэнергии в Нигер.

26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии Нигера выступила против президента Базума и отстранила его от власти. Генштаб ВС Нигера заявил, что военное командование поддержало бойцов президентской гвардии. Новым лидером страны стал армейский генерал Абдурахман Тчиани.

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Тэги: НИГЕР, ЭКОВАС, УЛЬТИМАТУМ

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