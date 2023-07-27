Скончалась певица Шинейд О`Коннор

Знаменитая ирландская певица Шинейд О`Коннор скончалась в возрасте 56 лет, сообщает в среду The Irish Times.
О причине смерти не сообщается. По некоторым данным, она длительное время боролась с раком.
У нее остались два сына и дочь. Еще один ее сын скончался в возрасте 17 лет в прошлом году.
О`Коннор записала десять студийных альбомов, ее песня Nothing Compares 2 U была названа лучшим синглом 1990 года по версии Billboard Music Awards.
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