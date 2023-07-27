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Культура 27.07.2023 00:01

Скончалась певица Шинейд О`Коннор

Знаменитая ирландская певица Шинейд О`Коннор скончалась в возрасте 56 лет, сообщает в среду The Irish Times.

О причине смерти не сообщается. По некоторым данным, она длительное время боролась с раком.

У нее остались два сына и дочь. Еще один ее сын скончался в возрасте 17 лет в прошлом году.

О`Коннор записала десять студийных альбомов, ее песня Nothing Compares 2 U была названа лучшим синглом 1990 года по версии Billboard Music Awards.

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Тэги: ИРЛАНДИЯ, ПЕВИЦА, КОНЧИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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