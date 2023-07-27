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В Сеуле анализируют фотографии из КНДР с выставки вооружений, которую посетили Ким Чен Ын и Шойгу

Военные в Южной Корее изучают фотографии, которые публикуют северокорейские СМИ с выставки вооружений, сообщает агентство Associated Press.

Официальный представитель комитета начальников штабов ВС Южной Кореи Ли Сон Чжун заявил, что военные "анализируют образцы вооружений, показанные на фотографиях из Северной Кореи".

Ранее северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии и сообщение, в котором говорится, что лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу посетили "Выставку вооружений - 2023". Согласно сообщению, помимо осмотра экспонатов, они обсудили "мировые тенденции и стратегии развития вооружений".

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ВЫСТАВКА, ВООРУЖЕНИЯ


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