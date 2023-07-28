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ТЭК 28.07.2023 14:34

Нигерия заинтересована в российских нефтегазовых технологиях

Нигерия заинтересована не только в привлечении компаний РФ в нефтегазовые проекты, но и в получении соответствующих технологий.

"У российских компаний есть компетенции, у нас есть ресурсы, но для того чтобы их использовать нам нужны российский опыт и компетенции для извлечения", - сказал постоянный секретарь министерства нефти и природных ресурсов Нигерии, официальный представитель страны в ОПЕК Габриел Адуда в ходе саммита "Россия-Африка".

"Мы обязательно должны включать в наше сотрудничество передачу технологий и опыта, чтобы взаимодействовать как партеры", - подчеркнул он.

"В течение многих лет Африка не досчитывалась финансовых ресурсов. Если мы смотрим на эффективное сотрудничество, мы просим не деньги в виде кредитов, а проектное финансирование", - добавил Адуда.

Он также сообщил, что на днях состоялись переговоры по возобновлению в Нигерии деятельности "Русала". "Мы готовы к сотрудничеству с Россией, в том числе по созданию крупных сталелитейных заводов. Россия должна прийти в Африку", - резюмировал Адуда.

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Тэги: АФРИКА, РОССИЯ, НЕФТЕГАЗ, ТЕХНОЛОГИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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