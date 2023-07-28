Министры окружающей среды G20 не согласовали итоговое заявление на встрече в Индии

Министры окружающей среды стран G20 на завершающей встрече под председательством Индии не смогли достигнуть соглашения или заявления по проблемам изменений климата, передает Associated Press (AP).
"Мы не добились консенсуса, но согласились по многим вопросам", - заявил после встречи министр окружающей среды Канады Стивен Гильбо.
Встреча в Ченнаи стала четвертой с участием министров окружающей среды G20 за время председательства Индии. Теперь выводы передадут лидерам государств "большой двадцатки" в преддверии саммита G20, запланированного на сентябрь.
По данным AP, министры не добились согласия по четырем из 68 пунктам повестки. В частности, стороны не договорились ограничить выбросы парниковых газов к 2025 году и ввести налог на них.
Накануне в Ченнаи прибыли руководитель Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султан аль-Джабер, назначенный президентом предстоящей конференции ООН по климату COP28, а также исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН по вопросам изменения климата Саймон Стил. В их обязанности входило побудить страны G20 принять заявление, которое подтвердило бы стремление мирового сообщества ограничить рост глобальных температур 1,5 градусами по Цельсию.
Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что июль 2023 года станет самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, и необходимо принять срочные меры по борьбе с климатическими изменениями, чтобы избежать катастрофы. По его словам, необходимо, чтобы развитые страны к 2035 году перешли на экологически чистое производство электричества, а остальные страны - к 2040 году.
AP напоминает, что на страны G20 приходится примерно 80% выбрасываемых в атмосферу Земли парниковых газов.
Между тем, встреча глав Минэнерго G20, которая прошла на прошлой неделе на Гоа, завершилась без упоминаний о поэтапном отказе от ископаемых источников топлива.
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