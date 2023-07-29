Состоялась встреча с вновь назначенными вице-президентами SOCAR

Состоялась встреча с вице-президентами, назначенными в Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR) соответствующими распоряжениями президента Ильхама Алиева, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

Председатель наблюдательного совета SOCAR, министр экономики Микаил Джаббаров и президент SOCAR Ровшан Наджаф поздравили вице-президентов с новыми назначениями и пожелали успехов в дальнейшей деятельности.

Джаббаров отметил, что утверждена новая операционная модель по совершенствованию структуры управления компании и повышению ее эффективности.

По словам министра, новая операционная модель послужит улучшению процессов корпоративного управления в SOCAR, устойчивости бизнеса и выведет корпоративную культуру на новый этап развития.

В пятницу Президент Азербайджана подписал распоряжения о новых назначениях в компании SOCAR.

Согласно распоряжениям, новыми вице-президентами SOCAR назначены Исмаил Зяргярли, Арзу Джавадова, Зиба Мустафаева, Бабек Гусейнов, Афган Исаев, Анар Мамедов, Фуад Мусаев.

В.Алиев