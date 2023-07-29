Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8657 RUR   0.0188 GBR   2.173 TRY   0.0631

Цена на нефть

27.07 $/bbl +/- WTI 80.09 +1.31 Brent 84.24 +1.32

ТЭК 29.07.2023 19:27

Состоялась встреча с вновь назначенными вице-президентами SOCAR

Состоялась встреча с вице-президентами, назначенными в Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR) соответствующими распоряжениями президента Ильхама Алиева, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

Председатель наблюдательного совета SOCAR, министр экономики Микаил Джаббаров и президент SOCAR Ровшан Наджаф поздравили вице-президентов с новыми назначениями и пожелали успехов в дальнейшей деятельности.

Джаббаров отметил, что утверждена новая операционная модель по совершенствованию структуры управления компании и повышению ее эффективности.

По словам министра, новая операционная модель послужит улучшению процессов корпоративного управления в SOCAR, устойчивости бизнеса и выведет корпоративную культуру на новый этап развития.

В пятницу Президент Азербайджана подписал распоряжения о новых назначениях в компании SOCAR.

Согласно распоряжениям, новыми вице-президентами SOCAR назначены Исмаил Зяргярли, Арзу Джавадова, Зиба Мустафаева, Бабек Гусейнов, Афган Исаев, Анар Мамедов, Фуад Мусаев.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: SOCAR, ВСТРЕЧА, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТЫ


Похожие новости


SOCAR и российская компания «Татнефть» обсудили перспективы сотрудничества Наджаф и Миллер обсудили вопросы сотрудничества между SOCAR и Газпромом SOCAR заинтересована в сотрудничестве с Пакистаном в сфере поставок СПГ и развития газовой инфраструктуры SOCAR и эмиратская ENOC рассматривают возможность сотрудничества в сфере трейдинга Болтон обсудил c главой SOCAR вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы Президенты BP и SOCAR обсудили деятельность технической рабочей группы по проекту Азери-Чираг-Гюнешли

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az