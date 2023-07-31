Почти 60 кг героина обнаружили казахстанские полицейские в фуре с арбузами, ехавшей из Кыргызстан в РФ

Партию наркотиков, стоимость которой на "черном" рынке составляет более $2,5 млн, обнаружили казахстанские полицейские в грузовом автомобиле, перевозившем арбузы из Кыргызстана в Россию, сообщил в понедельник портал МВД Казахстана.

"В июле текущего года при силовой поддержке бойцов подразделений спецназначения на автомобильной дороге сообщением Павлодар - Омск задержан 54-летний гражданин Республики Кыргызстан, у которого в грузовой автомашине с полуприцепом марки Vоlvо, перевозившей арбузы из Кыргызстана в Россию, изъят 21 полиэтиленовый брикет с наркотическим веществом "героин" весом более 59 килограмм, а также два брикета с весом более 10 кг наркотического вещества "гашиш", - сообщил замначальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскар Мухаметкалиев, слова которого приведены в сообщении.

В МВД сообщили, что это "порядка 250 тысяч разовых доз", стоимость данной партии наркотиков на "черном" рынке составляет более $2,5 млн.

Начато досудебное производство по статье 286 части 4 (контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено) УК Казахстана.

"В настоящее время ведется работа по установлению иных участников и организаторов данного наркопреступления, а также других возможных каналов поставки наркотиков", - отметил Мухаметкалиев.